شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تهدد بـ"رد فوري" على الرسوم الجمركية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الرسوم الجمركية الأمريكية

الدمام - شريف احمد - هدد رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو، الجمعة، باتخاذ "رد قوي وفوري" إذا مضت الولايات المتحدة قدما في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ السبت.وقال ترودو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الجمعة: "لا يريد أحد -على جانبي الحدود- أن يرى رسوما جمركية أمريكية تفرض على البضائع الكندية" .وأضاف ترودو: "لقد التقيت بمجلس العلاقات الكندية الأمريكية، ونحن نعمل بشكل جاد من أجل منع هذه الرسوم الجمركية، ولكن إذا مضت الولايات المتحدة قدما، فإن كندا مستعدة برد قوي وفوري".وأكدت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، الجمعة، أن رسوما بنسبة 25% على البضائع من كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ يوم السبت، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 10% على المنتجات الصينية.