شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقدم المقاتلين.. 700 قتيل في غوما بالكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

المعارك في غوما

الجهود الدبلوماسية

موارد المنطقة

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتّحدة الجمعة أنّ ما لا يقلّ عن 700 قتيل و2800 جريح سقطوا في المعارك التي دارت بين الأحد والخميس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية للسيطرة على مدينة غوما.وسيطرت حركة "إم23" المدعومة من رواندا على غوما، كبرى مدن شرق الكونغو الديمقراطية، وهي تتقدّم جنوبا في حين يحاول الجيش الكونغولي مع متطوّعين شبان صدّها.وقال المتحدّث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إنّ "منظمة الصحة العالمية وشركاءها، مع الحكومة، أجروا تقييما بين 26 يناير وأمس، وأفادوا بأنّ 700 شخص قتلوا و2800 شخص أصيبوا بجروح"، مرجّحا "ارتفاع" هذه الحصيلة.وتمّت السيطرة على غوما بعد معارك وقعت خلال الأسبوع وقد توعّدت "إم23" مواصلة الزحف وصولا إلى العاصمة كينشاسا.وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان-بيار لاكروا خلال مؤتمر صحفي: "إذا نظرنا إلى الماضي، فإن هذا الأمر من الممكن أن يشعل نزاعا إقليميا أوسع نطاقا".وتابع: "لذا، من الأهمية بمكان أن تكون كل الجهود الدبلوماسية منصبّة على تجنّب ذلك ووقف الأعمال العدائية".وشدّد لاكروا على أنّ "الوضع ما زال متوتّرا ومتقلّبا في غوما، مع استمرار إطلاق النار بين الحين والآخر داخل المدينة"، لكنّه تطرّق إلى "استعادة تدريجية" للهدوء.كما أعرب عن قلقه إزاء تقدّم المقاتلين نحو الجنوب باتجاه مدينة بوكافو الكبيرة في جنوب كيفو.وقال: "أصبحت إم23 وقوات الدفاع الرواندية وفق المعلومات المتوفرة لديّ على بُعد نحو 60 كيلومترا إلى الشمال من بوكافو"، مشيرا إلى "تقدّم سريع على ما يبدو" لهؤلاء المقاتلين.وحذّر من مخاطر سيطرت إم23 والقوات الرواندية على مطار كافومو في جنوب كيفو.وتتّهم الكونغو الديمقراطية رواندا بشنّ هجوم لاستغلال موارد المنطقة، لا سيما المعادن المستخدمة في الإلكترونيات العالمية.وأيّد تقرير أعده خبراء أمميون في يوليو هذه الادعاءات، وخلص إلى أن رواندا لديها آلاف الجنود في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنها "تسيطر بحكم الأمر الواقع" على حركة "إم23"، وهو ما نفته رواندا التي تشدّد على أنها تسعى للقضاء على مقاتلين مرتبطين بالإبادة الجماعية التي وقعت في العام 1994.