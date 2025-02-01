شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة صغيرة بفيلادلفيا.. أمريكا تشهد ثاني حادث طيران في يومين والان نبدء بالتفاصيل

ثاني حادث طيران

الدمام - شريف احمد - قال حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية يوم الجمعة، إن طائرة صغيرة تحطمت في شمال شرق مدينة فيلادلفيا وتحركت طواقم الإنقاذ للتعامل مع حادث التحطم. بعد يومين على الكارثة الجوية التي أودت بحياة 67 شخصا في واشنطن.وقالت شرطة فيلادلفيا لشبكة سي بي إس نيوز، إن انفجارا وقع بعد تحطم الطائرة في منطقة بالجزء الشمالي الشرقي من المدينة وكان على متنها شخصان. وانتشرت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.كانت أمريكا، شهدت تحطم طائرة في واشنطن مساء الأربعاء بعد اصطدامها بمروحية عسكرية، في حادث أسفر عن مقتل 67 شخصا.إلى ذلك، قال محققون أمريكيون يوم الجمعة، إنه جرى العثور على الصندوق الأسود لمروحية بلاك هوك المنكوبة التي اصطدمت بطائرة ركاب في واشنطن.وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه تمت استعادة مسجل بيانات الرحلة (الصندوق الأسود) من المروحية العسكرية التي تحطمت في الحادث المميت في واشنطن وإنهم يتوقعون "تحميلا كاملا" للمعلومات من الجهاز وكذلك من الصندوقين الأسودين اللذين تم انتشالهما من طائرة شركة "أمريكان ايرلاينز".