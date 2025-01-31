القاهرة تنفي إجراء اتصال هاتفي بين السيسي وترامب

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفى مصدر مصري رفيع المستوى، صباح اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، ما تناولته بعض وسائل الإعلام من إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين المصري والأمريكي.

وأكد المصدر لقناة "القاهرة" الإخبارية، أن أي اتصال هاتفي للرئيس المصري يتم الإعلان عنه وفقا للمتبع مع رؤساء الدول.

وأضاف "كان يجب تحري الدقة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى وهذا التوقيت الدقيق الذي تمر به المنطقة وما يجمع رئيسي البلدين من علاقات متميزة".

ويأتي هذا النفي بعد أن أنباء أشارت إلى أن الرئيس الأميركي، قال إنه تحدث مع الرئيس المصري بشأن نقل الفلسطينيين من غزة إلى "دول مجاورة".

وقال ترامب إنه أبلغ السيسي بأنه يود أن يجعل أهل غزة "يعيشون في منطقة حيث يمكنهم العيش دون اضطراب أو ثورة.. عندما تنظر إلى قطاع غزة، فقد كان جحيما لسنوات عدة"، بحسب تعبيره.

وكانت مصر رفضت، أي تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعد اقتراح ترامب "تطهير" قطاع غزة ونقل سكانه إلى مصر والأردن.

وشدّد بيان لوزارة الخارجية المصرية على "استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسّكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه".

المصدر : وكالات