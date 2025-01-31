شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. بدء تنفيذ قرار الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الرسوم الجمركية

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كندا والمكسيك والصين ستدخل حيز التنفيذ يوم غد السبت.والتزم البيت الأبيض الصمت حول أي إعفاءات محتملة.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق إنه يريد زيادة الرسوم الجمركية المنتظر فرضها على مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية بنسبة أعلى بكثير من 2.5%.وقال ترامب للصحفيين: "لقد وضعت في ذهني ما سيكون عليه الأمر ولكنني لم أقرره بعد، لكنه سيكون كافيا لحماية بلدنا".وردا على سؤال عن تقرير يقول إن وزير الخزانة المعين سكوت بيسنت يفضل البدء بفرض رسوم عامة على الواردات الأمريكية بنسبة 2.5%، قال ترامب إنه لا يعتقد أن بيسنت يؤيد هذا وهو نفسه لن يفضله، مضيفا أنه يريد رسوم أعلى كثيرا من 2.5%.