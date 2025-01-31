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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة ساحل إندونيسيا

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واس - جاكرتا  0 تبليغ

  • زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة ساحل إندونيسيا 1/2
  • زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة ساحل إندونيسيا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة ساحل إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات اليوم الجمعة، قبالة ساحل إقليم آتشيه بإندونيسيا.
وأوضحت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، أن الزلزال كان على عمق 29 كيلومترًا وليس هناك احتمال لحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

زلازل إندونيسيا

وقبل يومين ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة كينداري شرق إندونيسيا.

ووقع مركز الزلزال وقع على عمق 9.3 كيلومترات، وعلى بعد 72 كيلومترًا من "كينداري" الإندونيسية، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

شرق إندونيسيا

وقبلها ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة بابوا شرق إندونيسيا.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى تحديد مركز الزلزال على عمق 57.9 كيلومترًا، وعلى بعد 185 كيلومترًا من "نابيرى" الإندونيسية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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