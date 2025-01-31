شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة ساحل إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

زلازل إندونيسيا

شرق إندونيسيا

وقبلها ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة بابوا شرق إندونيسيا.

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات اليوم الجمعة، قبالة ساحل إقليم آتشيه بإندونيسيا.وأوضحت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، أن الزلزال كان على عمق 29 كيلومترًا وليس هناك احتمال لحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).وقبل يومين ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة كينداري شرق إندونيسيا.ووقع مركز الزلزال وقع على عمق 9.3 كيلومترات، وعلى بعد 72 كيلومترًا من "كينداري" الإندونيسية، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى تحديد مركز الزلزال على عمق 57.9 كيلومترًا، وعلى بعد 185 كيلومترًا من "نابيرى" الإندونيسية.