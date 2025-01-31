- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة ساحل إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات اليوم الجمعة، قبالة ساحل إقليم آتشيه بإندونيسيا.
وأوضحت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، أن الزلزال كان على عمق 29 كيلومترًا وليس هناك احتمال لحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
ووقع مركز الزلزال وقع على عمق 9.3 كيلومترات، وعلى بعد 72 كيلومترًا من "كينداري" الإندونيسية، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وأوضحت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، أن الزلزال كان على عمق 29 كيلومترًا وليس هناك احتمال لحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
زلازل إندونيسياوقبل يومين ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة كينداري شرق إندونيسيا.
ووقع مركز الزلزال وقع على عمق 9.3 كيلومترات، وعلى بعد 72 كيلومترًا من "كينداري" الإندونيسية، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.