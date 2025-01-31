شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الرئيس السيسى يتحدث باسم الشعب المصرى والجميع يسانده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365” أن الموقف المصرى من دعم القضية الفلسطينية تاريخى، ويستند إلى المواثيق الدولية والعلاقة التاريخية مع القضية الفلسطينية.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة لقناة النيل للأخبار، أن مصر هى الداعم الأول والموقف الواضح والخبير فى هذا الأمر، موضحا أن رفض التهجير وتصفية القضية هو رفض لاقتراحات وتصرفات غير منطقية بجانب كونها جرائم حرب.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص إلى أنه عندما يتحدث الرئيس السيسى فهو يتحدث باسم كل الشعب المصرى، وهناك رفض واضح من الشعب المصرى للتهجير، كما أن الشعب المصرى لا يخضع للتهديد ويساند الشعب الفلسطينى والدولة المصرية والرئيس السيسى فى مواجهة أى مخططات للتهجير أو التصفية أو الإضرار بالقضية الفلسطينية.

وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص أن مصر مع حل الدولتين وبدون ذلك لن يحدث استقرار فى المنطقة، وخروج للمصريين للشارع للمرة الثانية منذ بداية الحرب يؤكد دعم وتأييد الموقف المصرى الداعم للقضية.

وشهد معبر رفح اليوم الجمعة، وقفة شعبية حاشدة، حيث تجمع مواطنون من مختلف الفئات، ومن مختلف محافظات الجمهورية، معبرين عن الموقف الشعبي الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدين على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية.

ورفع المصريون المحتشدون أمام معبر رفح لافتات كتب عليها "تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. لا للتهجير"، كما رفعت الوفود الشعبية أعلام مصر وأعلام فلسطين، كما ضمت الوفود السياسية والشعبية عددا كبيرا من نواب مجلسى النواب والشيوخ، كما تضمت أعدادا كبيرة من المواطنين، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى ، مؤكدين دعمهم للموقف القيادة السياسية.