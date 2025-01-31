شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: رسائل حاسمة من المصريين للعالم برفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن اصطفاف المصريين اليوم أبلغ رد على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومى المصري، وأنهم يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية لحماية سيادة الدولة المصرية وفى نفس الوقت دعم القضية الفلسطينية، وإعلانهم رفض التهجير للأشقاء الفلسطينيين رفضا قاطعا دون رجعة فيه.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن الجميع يرى ويشاهد المصريين وهم فى رفح لإعلان رفضهم تصفية القضية الفلسطينية من مضومنها، وفى نفس الوقت لدعم وتعزيز الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة لحفظ الأمن القومي المصري، والأمن العربي، وحفظ أمن واستقرار المنطقة بالكامل، وأن التاريخ خير شاهد على لُحمة المصريين الذين إذا شعروا بالخطر رأيتهم جميعا صفا واحدا فى وجه أى شخص تسول له نفسه مجرد المساس بالأمن القومي المصري.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن المصريين جميعهم باختلاف شرائحهم على أتم استعداد للتضحية بأرواحهم وأنفسهم من أجل رفعة الوطن، وعدم التدخل فى الشأن الداخلى للدولة المصري، وحفظ الأمن القومي المصري، ودعم القضية الفلسطينية التي يعتبرونها قضيتهم الأولى، مؤكدا أن الشعب المصري أكد للعالم أجمع تأييده للقيادة في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وكذلك دعم الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الدكتور السعيد غنيم أن مصر لم ولن تدخر جهدا لدعم القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني عبر التاريخ، أن الحملة الإعلامية الإسرائيلية التي تستهدف تهديد الدولة المصرية والقيادة السياسية لن تغير أبدا من موقف الدولة المصرية الواضح حيال القضية افلسطينية، ورفض التهجير ورفض التهديد تحت أى مسمى.