شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كيان إرادة شباب مصر: احتشاد المصريين أمام معبر رفح ملحمة وطنية والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد حمدي، رئيس كيان إرادة شباب مصر، إن المصريين يعكسون المعني الحقيقي للاصطفاف الوطني ويظهروا للعالم معني الوقوف بجانب الوطن، ويثبتوا معني الملحمة الوطنية التي تحير العالم.

وأضاف أحمد حمدى فى تصريحات له، أن مشهد اليوم أمام معبر رفح تأييد للقيادة السياسية ورسالة أن الشعب المصرى على قلب رجل واحد.

وأشاد "حمدي" بالموقف المصرى فى رفض التهجير، متابعا :"المشهد اليوم هو مشهد وطني يعبر عن إرادة الشعب المصري الذي يتفق عليه الجميع، الكيانات الشبابية متواجدة وبقوة فى المعبر لدعم الموقف المصري والرئيس عبد الفتاح السيسى".

واختتم حمدى:"فى ذلك الموقف لابد أن نتكاتف وندعم القيادة السياسية ونعلن أننا كلنا على قلب رجل واحد لا يمكن أبدا المساس بشبر واحد من أرض مصر وإننا نثبت للعالم أننا في رباط ليوم الدين".