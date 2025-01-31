شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: المصريون لن يسمحوا بأى محاولة مساس بأمن دولتهم ورئيسهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد، أن ما تعيشه الدولة المصرية من حالة اصطفاف وطني خلف القيادة السياسية هو حائط صد ضد أي تهديد أو استفزاز.

وأضاف الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن أي تلميح من الإعلام الإسرائيلي باستهداف الدولة المصرية متمثلة في قيادتها لن يسمح به الشعب المصري، ومصر دوله كبيره تعرف كيف ومتي وكيف ترد علي استهداف، مؤكدا على أن القيادة السياسية خط أحمر لن نسمح كدولة بأي محاولة بالمساس أو التجاوز ضدها.

ولفت في تصريح لـ ”الخليج 365”، إلى أن مصر دولة ذات سيادة وتؤمن بثوابتها وأي محاولة لتهديد هذه السيادة، فالدوله قادرة علي ردعها من خلال قواتها المسلحة والتفاف شعبها حول قيادته.

واعتبر رئيس حزب المستقلين الجدد، أن صلابه الموقف المصري وثوابته الرافضة لأي محاوله للتهجير القسري للفلسطينيين أو تصفية القضيه على حساب دول الجوار وضع أحلام إسرائيل في التوسع والاستيلاء أدراج الرياح.

وأكد علي أن موقف القيادة نابع من الشارع المصري ونوابه وشيوخه وأحزابه في لحظة التف فيها كل ألوان الطيف السياسي خلف قيادته وهو الامر الذي يضفي شرعية وقوة وصلابه إقليميًا ودوليا.