أوكرانيا تعلن تدمير منشأة عسكرية في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، إنه استهدف بالصواريخ والمدفعية موقع قيادة للجيش الروسي في منطقة كورسك في إطار جهوده لتعطيل عمليات القوات الروسية وخدماتها اللوجستية.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في منشور على تطبيق تلغرام "نتيجة للضربة المنسقة والدقيقة، تم تدمير مركز القيادة والسيطرة".

وتوغل الجيش الأوكراني، في أغسطس الماضي، داخل منطقة كورسك الواقعة في روسيا وقال إنه سيطر على مئات الكيلومترات المربعة وعشرات القرى والبلدات.

وقال روسيا، في الآونة الأخيرة، إنها تمكنت من استعادة جزء من تلك المناطق.