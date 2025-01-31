أول اتصال بين وزير الدفاع البريطاني ونظيره الأميركي الجديد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشفت مصادر بريطانية عن أن وزيري الدفاع البريطاني والأميركي أجريا محادثات هاتفية هي الأولى من نوعها، منذ تولي دونالد ترامب منصبه.

ولم تكشف المصادر عن ما تم الحديث حوله بين وزير الدفاع الأميركي الجديد بيت هيجسيث ونظيره البريطاني جون هيلي عبر الهاتف يوم الجمعة في أول محادثة بينهما منذ توليه منصبه.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية عن مصدر قوله إن وزير الدفاع البريطاني هنأ نظيره على دوره الجديد وأعرب عن "تعازيه العميقة" بشأن تحطم الطائرة المميت في واشنطن العاصمة.

وفي المحادثة، ناقش الرجلان أيضًا الحرب في أوكرانيا، والحاجة إلى شحذ "الاستعداد للقتال" وهدفهما المشترك "السلام من خلال القوة"، وفقًا للمصدر.

كما علم أن موضوعًا آخر تم الحديث عنه كان التهديدات المتزايدة للديمقراطية والحرية.

علاقات خاصة

وتأمل لندن في الاحتفاظ بالعلاقة العسكرية الخاصة مع واشنطن - وهي ركيزة أساسية لأمن المملكة المتحدة. كما أن الولايات المتحدة هي أيضًا عضو حيوي في حلف شمال الأطلسي وشريك حاسم في دعم أوكرانيا لمكافحة غزو روسيا.

ومع ذلك، فإن الإنفاق الدفاعي وحجم القوات المسلحة البريطانية المتقلص قد يكونان نقطة احتكاك بين بريطانيا والإدارة الأميركية الجديدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه يعتقد أن حلفاءه في حلف شمال الأطلسي يجب أن ينفقوا ما لا يقل عن 5٪ من الدخل القومي على جيوشهم. ولم تحدد حكومة السير كير ستارمر بعد متى تتوقع أن يرتفع الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة إلى 2.5٪ من حوالي 2.3٪.