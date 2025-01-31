شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى": موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

استنكر حزب الحرية المصري، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أزمة القضية الفلسطينية، والإدلاء بتصريح جديد زعم خلاله اعتزام قبول القاهرة وعمان استضافة أهالي القطاع، مضيفا :"إنه يعد تجاهل صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة فى العودة إلى منازلهم بعد اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أن الرد على أطماع ترامب ورفضها سيأتي اليوم من سيناء بلسان حال الشعب المصري ليقولوها صراحة أمام العالم أجمع " لا لقتل الشعب الفلسطيني للأبد وتهجيره".

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، إن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ التاريخ، وتجدد وتؤكد على موقفها الدائم بحل القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينية، ورفض التهجير ودعم فكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة لها سيادة على اراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وذلك عبر حدود يونيو 1967.

وأضاف مهنى، أن مصر دولة قوية وذات سيادة ولن تقبل تهديد أو ابتزاز، ومساعيها تجاه القضية الفلسطينية والرافض لمخطط التهجير القسري للفلسطينين من اراضيهم، لن تتوقف، وتدعو دول العالم لتبني السلام وحل أزمة القضية الفلسطينية، موضحا أن حقوق الشعب الفلسطيني هي حقوق مشروعة، وباعتبارهم جزء لا يتجزأ من القومية العربية، و مساعي الدولة المصرية تأتى للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعرب نائب رئيس حزب الحرية المصري، عن استنكاره لصمت المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هى قضية مصر الأولي، ولن تصمت عنها وحشود اليوم هي أول الأفعال الرافضة للتهجير والداعمة للقيادة السياسية، مجددا دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي والوقوف خلف القيادة السياسية تجاه كافة القرارات من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.