شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الوفد: الحشود المصرية أمام معبر رفح رسالة بترابط المصريين ورفضهم للتهجير والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، أن الحشود المصريه أمام معبر رفح الآن رسالة بأن مصر التى تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ، لم تسمح بالمساس بحدودها وأمنها القومي وأن 120 مليون مواطن مصرى مترابطين رافضين خطط التهجير للفلسطنين ، وأن الشعب المصري خلف الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري.

وأضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ ، أن الصورة أمام معبر رفح معبرة عن إرادة الشعب المصري بأكمله ، وترفض دخول وتهجير أي فلسطيني الي أراضيها ، وأنها لن تشارك في ظلم وإجهاض قضية فلسطين العادلة.

وبين طارق عبد العزيز بأن الضغوط التي يتعرض لها رئيس مصر غير مسبوقة، ولكنها هذة هي مصائر وعزائم الرجال، ولن ينسي التاريخ الدور الوطني الكبير الذى لعبه الرئيس السيسي منذ بدء الحرب الإسرائيلية علي غزة ، وكيف حمي الرئيس السيسى القضية الفلسطينية من تفريغها ووصل الي اتفاق وقف إطلاق النار والهدنه .

ولفت رئيس برلمانية الوفد الى أن الدور المصري التاريخي في فلسطين واضح وقدمت مصر الغالي والنفيس من أجل القضية، وآلان تتصدي لموجات استعمارية جديدة وأن مصيرها إلى زوال وستنتصر إرادة الشعب المصرى العظيم.