شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الحركة المدنية لدعم فلسطين يبدأ بأغنية زهرة المدائن" لفيروز والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية "فلسطين فى قلب كل المصريين" بكلمات خالدة من أغنية "زهرة المدائن" لفيروز "لأجلك يا مدنية السلام أصلى".

كما شهد حزب المحافظين الكائن بمنطقة جاردن سيتى توافد عدد من رؤوساء احزاب التحالف الشعبي والكرامة والاشتراكى المصرى، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفسلطينية وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي.



مؤتمر الحركة المدنية لدعم فلسطين

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد أن "ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه، مشددا خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الكيني وليام روتو في القاهرة أنه: "لا يمكن أبدا التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية".

جاء ذلك على خلفية تجاهل الإدارة الأمريكية لحق الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة فى العودة إلى منازلهم بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وإعلان مصر والأردن تمسكهما بحقوق فلسطين ورفضهما التهجير القسرى.

وجدير بالذكر أن آلاف المصريين من مختلف المحافظات قد توافدوا اليوم إلى معبر رفح تضامنا مع القضية الفلسطينية ورفضه لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ورفع المشاركون أعلام مصر وفلسطين، مرددين هتافات تعبّر عن دعمهم للقضية، أبرزها: “بالطول بالعرض مش حنسيب الأرض”، و”لا للتهجير”.