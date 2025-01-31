انتشال 40 جثة من الماء بعد تصادم طائرتين في اشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول بجهاز إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأميركية إن أكثر من 40 جثة تم انتشالها من الماء بعد تصادم طائرتين فى أجواء العاصمة واشنطن.

وصباح اليوم كان هناك جهود انتشال الطائرتين اللتين اصطدمتا في واشنطن في حادث أسفر عن مقتل 67 شخصاً، وأثار تساؤلات بشأن سلامة الطيران في العاصمة الأميركية.

وقالت إدارة الإطفاء في واشنطن، إن الغواصين، وبعد انتشال ما يسمى بالصندوقين الأسودين لطائرة أميركان إيرلاينز التي تحطمت في نهر بوتوماك، بعد اصطدامها بطائرة هليكوبتر بلاك هوك تابعة للجيش يوم الأربعاء، يهدفون إلى مواصلة «الانتشال» والعثور على المزيد من القطع اليوم الجمعة.