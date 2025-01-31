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روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني جديد في أوكرانيا

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روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني جديد في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت القوات الروسية، اليوم الجمعة، السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا تجاور بلدة "بوكروفسك"، واقترابها أيضا من طريق حيوية للإمدادات اللوجستية للجيش الأوكراني.
ويتقدم الجيش الروسي، منذ أكثر من عام، في شرق أوكرانيا ويسعى إلى تطويق بوكروفسك وقطع الطريق السريعة عند مدخلي البلدة الشرقي والغربي، الأمر الذي سيعوق إمدادات الجنود الأوكرانيين في منطقة دونباس.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية" نوفوفاسيليفكا" بجنوب غرب بوكروفسك، والتقدم نحو منطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة.
سيشكل دخول القوات الروسية هذه المنطقة سابقة منذ بدء الأومة الحالية في فبراير 2022، وضربة قاسية للقوات الأوكرانية التي تواجه صعوبة في احتواء التقدم الروسي.
كذلك، أورد موقع "ديبستايت" القريب من الجيش الأوكراني أن القوات الروسية باتت على بعد مئات الأمتار من طريق تقع شرق بوكروفسك وتربط هذه البلدة بكوستيانتينيفكا، وهي مركز لوجستي آخر للجيش الأوكراني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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