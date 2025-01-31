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حزب الاتحاد يستنكر الاستفزازات الإسرائيلية لمصر ويؤكد: دلالاتها خطيرة

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حزب الاتحاد يستنكر الاستفزازات الإسرائيلية لمصر ويؤكد: دلالاتها خطيرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان علي

الجمعة، 31 يناير 2025 06:00 م

وصف المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد تداول الإعلام الإسرائيلي للصورة التي تجمع الرئيس المصري السيسي والرئيس الإيراني، بأنها تحمل استفزازات في توقيت حساس للغاية لا يحتمل مثل هذا النوع من التصرفات الخطيرة، مشيرا إلى أن الصورة تحمل دلالات استفزازية خطيرة، خاصة في ظل تأكيد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت من رفض سياسة التهجير.

وأوضح رئيس الحزب أن المنطقة الآن تشهد ظروفًا سياسية معقدة، حيث تسعى إسرائيل، إلى تنفيذ مخططاتها الخاصة بالتهجير القسري لسكان غزة، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن استفزاز إسرائيل لمصر بتلك الصورة، يأتي في الوقت الذي تتعامل فيه بالحكمة والهدوء والاتزان.

وحذر المستشار رضا صقر من استمرار الاستفزازات الاسرائلية لمصر، والتي تهدد هدوئها الذي أنقذ المنطقة من حرب شاملة.

وأكد رئيس الحزب أن مصر، تحت قيادة الرئيس السيسي، تقف في مواجهة مخطط إسرائيل، والتأكيد على موقفها الثابت في دعم الحقوق الإنسانية وإدانة أي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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