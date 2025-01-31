شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد يستنكر الاستفزازات الإسرائيلية لمصر ويؤكد: دلالاتها خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

وصف المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد تداول الإعلام الإسرائيلي للصورة التي تجمع الرئيس المصري السيسي والرئيس الإيراني، بأنها تحمل استفزازات في توقيت حساس للغاية لا يحتمل مثل هذا النوع من التصرفات الخطيرة، مشيرا إلى أن الصورة تحمل دلالات استفزازية خطيرة، خاصة في ظل تأكيد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت من رفض سياسة التهجير.

وأوضح رئيس الحزب أن المنطقة الآن تشهد ظروفًا سياسية معقدة، حيث تسعى إسرائيل، إلى تنفيذ مخططاتها الخاصة بالتهجير القسري لسكان غزة، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن استفزاز إسرائيل لمصر بتلك الصورة، يأتي في الوقت الذي تتعامل فيه بالحكمة والهدوء والاتزان.

وحذر المستشار رضا صقر من استمرار الاستفزازات الاسرائلية لمصر، والتي تهدد هدوئها الذي أنقذ المنطقة من حرب شاملة.

وأكد رئيس الحزب أن مصر، تحت قيادة الرئيس السيسي، تقف في مواجهة مخطط إسرائيل، والتأكيد على موقفها الثابت في دعم الحقوق الإنسانية وإدانة أي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة.