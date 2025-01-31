شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": احتشاد آلاف المصريين بمعبر رفح رسائل شعبية للعالم كله والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن احتشاد المصريين أمام معبر رفح يحمل رسائل كثيرة للمجتمع الدولى كله فى مقدمتها الالتفاف حول القيادة السياسية فى موقفها من القضية الفلسطينية المبنى علي الثوابت الوطنية واحترام السيادة المصرية.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب إن المصريين في هذه اللحظة الفارقة يؤكد علي اختلاف ألوان الطيف السياسي بأنهم في اصطفاف وطنى كامل داعم للقيادة السياسية والرفض المطلق للتهجير القسرى للفلسطينيين.

وأضاف عناني أن مصر دولة كبيرة بتاريخها وشعبها وقيادتها ولاتقبل أي إملاءات أو ضغوط تمس التراب الوطني أو السيادة المصرية وأن هذا الحشد خير رد علي تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب.

وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن موقف مصر ثابت ولن يتغير وينبع من ثوابت وطنية والتزام وطنى وأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى.

وذكر الحزب أن الآلاف من المصريين عند معبر رفح هو تأكيد بأن الدولة المصرية وقواتها المسلحة وراءها شعب يعى ويفهم ويدعم قيادته فى هذا التوقيت، وأن هذا الحسد الشعبى بمثابة تجديد للتفويض الشعبي للقيادة السياسية تجاه ما تتخذه للحفاظ علي السيادة الوطنية.