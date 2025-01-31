شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى: أمن مصر وسلامة رئيسها خط أحمر لا يمكن التهاون فيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الحزب العربى الديمقراطى الناصرى في ضوء الحملة المشبوهة التي شنتها بعض وسائل الإعلام التابعة للكيان الصهيوني، والتى نشرت صوراً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جانب الرئيس الإيراني السابق، فى محاولة غير مسؤولة لربط هذه الصورة بتلميحات تهدد حياة الرئيس السيسي، رفضه القاطع لهذه التصرفات المتهورة التي تندرج ضمن محاولات زعزعة الاستقرار فى المنطقة.

وقال الحزب فى بيان له إن هذا الفعل لا يمثل إلا امتداداً لسياسات الكيان الصهيوني العدوانية تجاه المنطقة، وتعدياً صارخاً على سيادة الدول وحياة قادتها، مستنكرا هذه التصرفات.

وأكد أن أمن مصر وسلامة رئيسها خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن الشعب المصري بكل أطيافه يقف خلف قيادته في مواجهة أي تهديدات أو محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي.

وأكد الحزب الناصرى مرة أخرى على أن مصر ستظل في خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لتهديد أمنها القومي، وأننا نرفض سياسة الاغتيالات السياسية أو أية ممارسات تضر بمصالح الشعوب في المنطقة.

وشدد الحزب أنه على استعداد تام للتعاون مع كل القوى الوطنية والإقليمية للتصدي لهذا العدوان المستمر، ومواصلة النضال من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في منطقتنا.