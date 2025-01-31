شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: وحدة المصريين خلف قيادتهم تُشكل قوة دافعة لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب أن حشود الشعب المصري بكافة أطيافه اليوم أمام معبر رفح أكدت على وحدتهم خلف القيادة السياسية، وأن مصر دائما سباقة في دعم للقضية الفلسطينية وترفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف "الكمار"، في بيان له، أن هذه الحشود عبرت عن إرادة الشعب المصري الذي يقف خلف قيادته بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس الأخيرة التي رفضت أي تهجير قسري للفلسطينيين لاقت ترحيبًا واسعًا من جميع فئات الشعب.

وأشار إلى أن الوقفة التضامنية اليوم تُرسل رسالة قوية إلى العالم مفادها أن مصر لن تسمح بتمرير أي مخططات تهدد استقرار المنطقة أو تُهدر حقوق الشعب الفلسطيني، مشيدا بدور مصر الإنساني في تسهيل وصول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، مؤكدًا أن هذا المعبر يظل شريان حياة لأهالي القطاع.

واستطرد، أن وحدة المصريين وتلاحمهم خلف قيادتهم تُشكل قوة دافعة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين.