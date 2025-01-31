تسجيل صوتي يكشف مفاجأة صادمة بتحطم الطائرة الأميركية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: لم تستفق الولايات المتحدة بعد من صدمة الحادث المروع الذي وقع مساء الأربعاء، إثر اصطدام طائرة ركاب تابعة لشركة أميركان إيرلاين" وعلى متنها 64 شخصا، بمروحية عسكرية تابعة للجيش من طراز بلاك هوك تقل 3 جنود.

ففيما تستمر التحقيقات حول أسباب الحادث المروع، تكشفت تفاصيل مفاجئة.

تسجيل صوتي من مركز المراقبة

إذ بين تسجيل صوتي من مركز المراقبة في مطار رونالد ريغان الوطني الواقع على ضفاف نهر بوتوماك في ولاية فرجينيا، حيث سقطت المروحية والطائرة، والمطل على الجانب الآخر من واشنطن العاصمة وميريلاند، اللحظات التي سبقت الاصطدام.

إذ سأل المراقب حينها الهيليكوبتر إن كان يرى الطائرة المدنية في الأفق. وطلب منها مراقبة طائرة بومباردييه التي تحمل 60 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم التي كانت أقلعت من ويتشيتا بولاية كانساس.

صوت أحد الركاب

ثم طلب منه المرور خلفها، لكن ما هي إلا لحظات حتى سمع صوت أحد الركاب المرعوبين.

صرخ أحدهم "يا إلهي" وتم التقاط تلك صرخة لفترة وجيزة عبر البث الإذاعي بينما كانت مراقبة الحركة الجوية تعمل على إعادة توجيه الطائرات إلى المطارات القريبة.

فيما أوضح مسؤول طيران اتحادي سابق أن مراقبي الحركة الجوية أعطوا المروحية تعليمات واضحة بالمرور خلفها، وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال".

وكان عثر على الصندوقين الأسودين مساء أمس الخميس للطائرة التي تحطمت في حادث أسفر عن مقتل 67 شخصا.

كما عثر المحققون على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة.

فيما أوضحت وكالة سلامة النقل الأميركية، المكلفة بالتحقيق، أن الصندوقين كانا مغمورين بالمياه لكن يُفترض أن يكون بالإمكان تحليلهما.