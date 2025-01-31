شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى من أمام معبر رفح: موقفنا من دعم فلسطين ورفض التهجير لن يتغير والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن المشاركة فى وقفة تضامنية أمام معبر رفح لمساندة الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والتمسك برفض تهجير أهالي غزة.

وأشار في تصريحات صحفية من أمام معبر رفح الحدودي، إلى أن مصر تتعرض لضغوط غير مسبوقة بسبب موقفنا الدعم للقضية الفلسطينية، قائلا: إلا أن الدولة المصرية بتماسك شعبها، ووقوفهم خلف القيادة السياسية، قادرة على مواجهة كافة التحديات بما يحافظ على عدم تصفية القضية، ولتحقيق الأمن القومي المصري.

وقال زين الدين: موقفنا من دعم فلسطين لن يتغير، ونرفض التهجير الذي يمثل تصفية للقضية الفلسطينية، مؤكدا رفض الشعب بكافة طوائفه أية ضغوط خارجية لتنفيذ مخطط التهجير.

ولفت زين الدين، إلى أن تجمع الآلاف أمام معبر رفح رسالة إلى العالم بتماسك الجبهة الداخلية المصرية، والوقوف إلى جانب القيادة السياسية في اتخاذ ما تراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعم ومساندة القضية الفلسطينية.