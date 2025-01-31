شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: ندعم موقف الدولة المصرية الثابت ضد مخططات تفريغ الأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الإعلامي لحزب العدل، إن مصر كانت ولا تزال تمثل الركيزة الأساسية في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، مؤكداً دعم موقف الدولة المصرية الثابت أمام مخططات تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، وأهمية الحفاظ على التركيبة السكانية والجغرافية لفلسطين كما هي.”

وطالب "الشناوي"، خلال مشاركته في الوقفة الشعبية أمام معبر رفح بمشاركة وفد من قيادات الحزب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، داعيا إلى إطلاق مبادرات عاجلة وجادة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يكفل لسكانه حياة كريمة ومستقرة. كما نرحب بكافة الجهود الحزبية والمدنية الرامية إلى التعبير عن الرفض الشعبي لتلك المخططات المشبوهة، وهو ما يعبر عن التلاحم المصري على كافة المستويات الرسمية والشعبية لرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية، التي تمثل ما يشبه العقيدة الوطنية لدى كافة المصريين.