شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يعلن دعمه وتأييده الكامل للرئيس السيسى ويؤكد رفضة لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة،عضو مجلس الشيوخ، عن تأييده الكامل والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في كافة قرارته التي يتخذها من أجل مصر والأمن القومي المصري،.

كما أعلن حزب المؤتمر عن تأييده الكامل ، لاحتشاد الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم أمام معبر رفح اليوم، رفضاً للتهجير ودعماً للرد المصري الرسمي بعدم القبول بتهجير الأشقاء الفلسطينيين، والتي تعكس موقفهم تجاه القضايا الوطنية والمصيرية التي تمس أمن واستقرار البلاد.

وأضاف حزب المؤتمر، إن هذا الاحتشاد يأتي تأكيدًا على إلتفاف الشعب المصري حول قضاياه العادلة، ويعكس الروح الوطنية العالية لدى المواطنين المصريين، الذين قدموا مثالاً رائعًا في التعبير عن آرائهم وتأييدهم للقيادة السياسية.

وأكد حزب المؤتمر، أن هذا الاحتشاد يمثل قوة دفع نحو تعزيز الانتماء الوطني، وتاكيد المطالبة بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .