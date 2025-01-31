شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: التهديدات الإسرائيلية المبطنة تمثل تصعيدا خطيرا وسلوكا مرفوضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن التصريحات الإسرائيلية التي تحمل في طياتها تهديدًا مبطنًا للرئيس عبد الفتاح السيسي على خلفية مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ورفضه القاطع لمخططات التهجير القسري لسكان غزة، تمثل تصعيدًا خطيرًا وسلوكًا مرفوضًا يعكس مدى الانزعاج الإسرائيلي من الدور المصري المحوري في المنطقة.

وأكدت الهريدي، في بيان له، أن هذا النهج الاستفزازي يكشف بوضوح حالة التخبط التي تعيشها إسرائيل أمام المواقف الحاسمة التي تعبر عنها القيادة السياسية المصرية، والتي تستند إلى مبادئ واضحة من منطلق الحفاظ على السيادة الوطنية المصرية وحماية الأمن القومي العربي، فضلًا عن التمسك بالقوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري للشعوب كجريمة حرب موثقة.

ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن محاولة إسرائيل استهداف القيادة المصرية عبر رسائل مبطنة أو ضغوط غير مباشرة، هو مسعى فاشل لن يحقق غاياته، لأن الموقف المصري ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لنهج تاريخي ثابت في دعم الحقوق الفلسطينية والتصدي لكل المخططات التي تهدف إلى تصفية القضية عبر فرض حلول قسرية على حساب دول الجوار.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر، التي كانت وستظل ركيزة الاستقرار الإقليمي، تدرك جيدًا أن أي محاولة لفرض واقع جديد عبر القوة والترهيب لن تجلب سوى مزيد من الفوضى والاضطراب، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذا السلوك الإسرائيلي غير المسؤول.