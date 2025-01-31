شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الابتزاز الإعلامى الإسرائيلى لمصر يؤكد صدق موقف القاهرة الرافض للتهجير والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب ، أن ما بدر من وسائل الإعلام الإسرائيلية بابتزاز الدوله المصرية، أمر متوقع في ظل الموقف الثابت لمصر قيادة وحكومة وشعباً لمقترح التهجير القسري للفلسطينين من غزة إلي مصر والأردن وتابع قائلاً: هي محاولات رخيصة لما نشرته تلك الوسائل ،ولكن مصر لا تقبل الإبتزاز وموقفها ثابت ورافض لمقترح التهجير القسري

وأشار" الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن هذا العبث التي تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية تجاه مصر ورئيسها الزعيم القائد عبدالفتاح السيسي ،يؤكد مدي الإرتباك والصدمة داخل إسرائيل لفشل مخططهم بالرفض المصري لمقترح التهجير للفلسطنين من غزة

وأكد" الناظر" أن موقف مصر ثابت وسيظل داعم للقضية الفلسطينة طوال تاريخها من أجل نيل حق الشعب الفلسطيني لإقامه دولته المستقلة علي حدود الرابع من عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية وتابع قائلاً أن الشعب المصري يصطف خلف قيادته السياسية فيما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية قد نشرت تقريرا هاجمت خلاله الدولة المصرية بسبب موقفها الرافض لتهجير سكان قطاع غزة، واستخدمت مع التقرير صورة قديمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يصافح رئيس إيران الراحل إبراهيم رئيسي، والذي توفي نتيجة انفجار طائرته الخاصة، وترددت أنباء أن إسرائيل وراء ذلك الحادث، وهو ما اعتبره نشطاء بمثابة ابتزاز وتهديد غير مقبول للقيادة السياسية.