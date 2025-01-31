شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: حشود رفح تعبر عن وحدة المصريين خلف قيادتهم فى دعم فلسطين ورفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب المصري، أن الشعب المصري يُظهر اليوم، من خلال الحشود الغفيرة التي تجمعت أمام معبر رفح، وحدةً وطنيةً غير مسبوقة في دعمه للقضية الفلسطينية ورفضه لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار سمير ، في بيان له، إلى أن هذه الحشود تُعبر عن إرادة الشعب المصري الذي يقف خلف قيادته بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس الأخيرة التي رفضت أي تهجير قسري للفلسطينيين لاقت ترحيبًا واسعًا من جميع فئات الشعب.

وقال: "المصريون متحدون في موقفهم، وهم خلف قيادتهم في دعم الحق الفلسطيني ورفض أي مخططات تهدف إلى تقويض وجود الشعب الفلسطيني على أرضه."

وأضاف النائب أن الوقفة التضامنية اليوم تُرسل رسالة قوية إلى العالم مفادها أن مصر لن تسمح بتمرير أي مخططات تهدد استقرار المنطقة أو تُهدر حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أشاد بدور مصر الإنساني في تسهيل وصول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، مؤكدًا أن هذا المعبر يظل شريان حياة لأهالي القطاع.

وأكد على أن وحدة المصريين وتلاحمهم خلف قيادتهم تُشكل قوة دافعة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين.