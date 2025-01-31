شكرا لقرائتكم خبر عن باسم كامل: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين "استفزازية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال باسم كامل، أمين عام حزب المصري الديمقراطي، إن الحزب المصري الديمقراطي قد أطلق دعوة شعبية منذ أيام لتنظيم وقفة أمام معبر رفح، من أجل إعلان رفض مخططات تهجير الفلسطينيين، ورفض المنطق المعكوس الذي يتحدث به ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف كامل، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التصريحات التي أصدرها الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين إلي مصر والأردن استفزازية، مؤكدا أن الشعب المصري يرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني.

وتواصل الوفود الشعبية المتجه إلي معبر رفح للمشاركة في أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ورفض جميع مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطينى.

ووضع المواطنون لافتات علي الأتوبيسات تتضمن شعارات تعبر عن رفض جميع مخططات التهجير، بالإضافة إلي دعم القيادة السياسية في موقفها بشأن القضية الفلسطينية.