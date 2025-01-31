شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التوافد الشعبى أمام معبر رفح للمشاركة فى أكبر وقفة رفض لتهجير الفلسطينيين .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواصل الوفود الشعبية المتجه إلى معبر رفح للمشاركة فى أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى ورفض جميع مخططات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى.

ووضع المواطنين لافتات على الاتوبيسات تتضمن شعارات تعبر عن رفض جميع مخططات التهجير بالإضافة إلى دعم القيادة السياسية فى موقفها بشأن القضية الفلسطينية.