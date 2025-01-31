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العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الأمريكية المنكوبة

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام أمريكية الخميس بأنه جرى العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن مساء الأربعاء بعد اصطدامها بمروحية عسكرية، في حادث أسفر عن مقتل 67 شخصا.
وعثر المحققون على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة، حسبما أفادت مصادر لم تكشف هويتها لشبكتي سي بي إس نيوز وإيه بي سي نيوز.
حادث تحطم الطائرة في أمريكا - وكالات
ضحايا حادث الطائرة الأمريكية - وكالات

الطائرة الأمريكية المنكوبة

وأوضحت وكالة سلامة النقل الأمريكية، المكلفة التحقيق، في وقت سابق الخميس، أن الصندوقين الأسودين كانا مغمورين بالمياه لكن يُفترض أن يكون بالإمكان تحليلهما.
حادث تحطم الطائرة الأمريكية - وكالات
طائرة هليكوبتر فوق موقع تحطم الطائرة (أ ف ب)
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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