شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الأمريكية المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

الطائرة الأمريكية المنكوبة

الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام أمريكية الخميس بأنه جرى العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن مساء الأربعاء بعد اصطدامها بمروحية عسكرية، في حادث أسفر عن مقتل 67 شخصا.وعثر المحققون على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة، حسبما أفادت مصادر لم تكشف هويتها لشبكتي سي بي إس نيوز وإيه بي سي نيوز.وأوضحت وكالة سلامة النقل الأمريكية، المكلفة التحقيق، في وقت سابق الخميس، أن الصندوقين الأسودين كانا مغمورين بالمياه لكن يُفترض أن يكون بالإمكان تحليلهما.