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برلمانية: وقفتنا أمام رفح مليونية مصرية لرفض التهجير ودعم القضية الفلسطينية

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برلمانية: وقفتنا أمام رفح مليونية مصرية لرفض التهجير ودعم القضية الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نحن في الطريق إلى رفح المصرية للمشاركة في مليونية جديدة لرفض التهجير.

وأضافت في تصريحات لـ ”الخليج 365”، : "قولناها  كنواب داخل البرلمان لا للتهجير والأمن القومي المصري خط أحمر، وهنقولها في مليونية الجمعة من معبر رفح يمكن يسمعوها لايف ونشوف لو قلوبهم هتستحمل زئير الأسود".

وتابعت :" نعلن اصطفافنا اليوم بقوة وأمام رفح المصرية وراء الرئيس ، وكما قال رئيسنا لن نشارك في ظلم يمارس على أشقائنا الفلسطنيين وكلنا داعمين لأخواتنا في ظل ظروف إقليمية نعلم تشابكها وصعوبتها إلا أن مصر تقف دائماً داعمة للقضية الفلسطينية ، تقف ضد الظلم واللانسانية التي تمارس في حق الاخوة الفلسطنيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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