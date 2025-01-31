شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: نتجه إلى معبر رفح لنعلن للعالم "أنه لا مساس بقضية فلسطين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب إرادة جيل، مشاركته في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني ورفضا لمحاولات التهجير أمام معبر رفح اليوم الجمعة.

وقال حزب إرادة جيل في بيان له، إن موقف مصر السياسى والشعبى ثابت على مدار التاريخ برفض تصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واليوم أطياف الشعب المصرى بجميع مكوناته تقول كلمتها وتلبى نداء الواجب من أمام معبر رفح بأنه لا مساس بالقضية الفلسطينية وتعلن احتجاجها على مخططات تمثل تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط وانتهاكا للقانون الدولى.

وأوضح النائب محمد تيسير مطر الأمين العام لحزب إرادة جيل وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عشرات الألاف المتجهين إلى معبر رفح يعلنون بكل وضوح أنهم خلف القيادة السياسية فيما يراه من خطوات تحافظ الأمن القومى للبلاد ورفضا لمخططات التهجير القسرى للفلسطينيين وعلى المجتمع الدولى أن ينتبه للعواقب الوخيمة التي قد تطول المنطقة الشرق إزاء التفريط في قضية تمثل لأصحابها حقوقا مشروعة ونالت سنوات طويلة من الكفاح.

وأشار "مطر"، إلى أن مصر قيادة وشعبا لم ولن تدخر جهدا في نصرة القضية الفلسطينية وظلت وستظل مساندة لكافة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم وإحلال السلام ومنذ أحداث السابع من أكتوبر والرئيس عبد الفتاح السيسى يبحث عن حلول مع أطراف دولية متعددة لإنهاء الأزمة ومعاناة الأهالى فى غزة حتى الوصول إلى قرار وقف إطلاق النار ومصر وقيادتها السياسية لم تتوانى لحظة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل موقفنا الثابت والراسخ برفض تصفية القضية الفلسطينية.