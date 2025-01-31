شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى: التيسيرات الضريبية الجديدة تعزز انضباط السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

ثمّن حزب الوعي التعديلات الضريبية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب، والتي تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدا إن هذه التيسيرات، التي تهدف إلى تشجيع صغار الممولين، وتقليل الأعباء الضريبية، ومعالجة بعض أوجه القصور فى النظام الضريبي، تعد عاملاً حيوياً فى تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز انضباط السوق.

وأشار الحزب في بيانه، إلى أن ادماج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة سيسهم في زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين، مما يخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وفي هذا الإطار، يقدّر الحزب الجهود التي تبذلها وزارة المالية في هذا الصدد، لما لها من أثر مباشر فى دعم المستثمر المحلى، الذى يمثل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي والمحفّز الأكبر للاستثمارات الداخلية.

واعتبر الحزب أن هذا النهج يتوافق مع رؤية حزب الوعى لدعم الاستثمار من خلال سياسات واضحة تشمل تحفيز المستثمر المحلي، تبسيط الإجراءات، تعزيز الحوكمة، وحماية الاستثمارات، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ويعزز من قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية.