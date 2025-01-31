شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

تعقد النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، الأحد القادم، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، في تمام العاشرة صباحًا، بنادى المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.

وشددت النقابة العامة للمحامين على الأعضاء الجدد، على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة كاملة، والكرافتة، وروب المحاماة).

وأشارت نقابة المحامين الى أنه تم نشر الأسماء على الموقع الإلكتروني والصفحة النقابة الرسمية.

