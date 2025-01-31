شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد السباعى: وقفتنا أمام معبر رفح للتأكيد على ثوابت الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إنه في ظل التحديات الجمّه التي يواجهها الأمن القومي المصري جاءت هذه الزيارة لمعبر رفح للتأكيد على تضافر وتكاتف كل طوائف الشعب المصري خلف القيادة السياسية للتعبير عن الرفض التام لدعوات التهجيرالقسري لإخواننا في فلسطين خارج أرضهم والعمل على تصفية القضية الفلسطينية، وأنه لا تفريط في أي ذرة من تراب الوطن.

وأشار في تصريح لـ ”الخليج 365”، إلي أنه من الملاحظ والمفرح أن هذه الوقفة الشعبية جاءت ممثلة لكافة طوائف الشعب المصري بمختلف أيدولوجياته وتمثيل وكافة القوى السياسية والشعبية للتأكيد على ثوابت الأمن القومي المصري.

وأكد ان هذا الحشد الوطني يمثل إنعكاسا للوعي الشعبي والوطني للمصريين ودائماً ما يظهر معدن المصربين خلال المواقف والأزمات وسيظل أهل مصر في رباط إلى يوم الدين.