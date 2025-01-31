شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية عماد خليل: مصر تدعم القضية الفلسطينية وترفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن مشاركته اليوم فى الوقفة أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين، حفاظا على الأمن القومى المصرى وحفاظا على القضية الفلسطينية من التفريغ، مؤكدا على ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الشعب المصرى لن يشارك أبدا فى ظلم الفلسطينين والموافقة على التهجير ظلم بين للأشقاء.

وأضاف " خليل" أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية إنسانية وليست سياسية ومصر منذ ١٩٣٦ وحتى الآن مرورا بأحداث ٧ أكتوبر حيث مصر لم تبخل بأى جهد سواء فى تقديم المساعدات الإنسانية فى إرسال معونات طبية وغذائية للأشقاء، وكذلك استقبال المصابين من المرضى فى قطاع غزة.

وأشاد " خليل " بدور التيارات السياسية التى تختلف فى بعض القضايا ولكنها اتفقت جميعا فى رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، كما قام البرلمان المصرى بدور فعال برئاسة المستشار حنفى جبالى من إتخاذ إجراءات سريعة بمخاطبة برلمانات العالم وترجمة قرارات البرلمان باللغات الأجنبية وعقد جلسة تاريخية لرفض التهيجر.

جانب من الوفود السياسية والشعبية المشاركة

جانب من الوفود السياسية والشعبية المشاركة

جانب من الوفود السياسية والشعبية المشاركة

جانب من الوفود السياسية والشعبية المشاركة

الدكتورة شيماء عبد الاله عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين