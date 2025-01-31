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الإنتربول: اعتقال 45 مطلوباً في أفريقيا

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الإنتربول: اعتقال 45 مطلوباً في أفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (وكالات) 

قالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أمس، إنها اعتقلت 45 شخصاً في غرب أفريقيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية في عمليات تستهدف مكافحة الاتجار بالمخدرات وتمويل الإرهاب.
وذكرت الإنتربول، أن من بين المعتقلين شخصاً يشتبه في انتمائه لتنظيم «داعش» الإرهابي ضُبط على الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وآخر من شمال أفريقيا يشتبه في أنه كان يسعى إلى السفر عبر أوروبا للانضمام إلى «داعش».
وأضافت المنظمة أن عملياتها أسفرت أيضاً عن ضبط كمية من المخدرات تزيد قيمتها على 50 مليون دولار في الرأس الأخضر، بالإضافة إلى 10 أطنان من الأقراص المخدرة في بوركينا فاسو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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