شكرا لقرائتكم خبر عن بنما تؤكد أنها لن تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن القناة والان نبدء بالتفاصيل

شكوى ضد ترامب

الدمام - شريف احمد - استبعد رئيس بنما خوسيه راوول مولينو، الخميس إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن ملكية قناة بنما، في موقف يأتي قبيل استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.وفي خطاب تنصيبه في 20 يناير، زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الصين "تدير" هذا الممرّ المائي الذي سلّمته الولايات المتحدة في 1999 إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.وقال ترامب يومئذ "لم نسلّمها للصين، لقد أعطيناها لبنما. وسوف نستعيدها"، لكنّ مولينو قال الخميس إن بدء مفاوضات بشأن ملكية القناة أمر مستحيل.وأضاف الرئيس البنمي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "لا أستطيع التفاوض، أو فتح عملية تفاوضية بشأن القناة، هذا الأمر محسوم، القناة ملك لبنما"، وتقدمت بنما بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن تهديد ترامب.وقال: نحن أكثر من راغبين في التحدث باحترام ووضوح شديد مع وزير الخارجية الأميركي.وعلى الرغم من التوتر، أكد مولينو أنّ بنما لديها "علاقة مميزة" مع الولايات المتحدة وليس الصين.وقال: "العلاقة مع الولايات المتحدة قوية، وكانت دائما كذلك، رغم أنه كان هناك صعود وهبوط وحب وكراهية، لكن جمعتنا دائما علاقة قوية، سمحت لنا بالتغلب على مواقف بالغة التعقيد".