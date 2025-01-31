شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أمريكي: طاقم برج المراقبة لم يكن طبيعيًا وقت اصطدام الطائرتين والان نبدء بالتفاصيل

فحص تصرفات الطيار العسكري

ترامب يطلب التحقيق مع الطيار

الدمام - شريف احمد - ذكر تقرير صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن طاقم العمل في برج مراقبة الحركة الجوية لم يكن طبيعيًا، وقت وقوع حادث الاصطدام بين طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" ومروحية عسكرية قرب واشنطن.وقال مسؤولون إن الاصطدام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة تابعة لشركة أمريكان إير لاينز قادمة من كانساس أدى إلى مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 67 على متن الطائرتين.جاءت تصريحات المسؤولين في أثناء فحص تصرفات الطيار العسكري بعد أسوأ كارثة طيران في البلاد منذ جيل.وأضاف المسؤولون أنه جرى انتشال ما لا يقل عن 28 جثة من المياه الجليدية لنهر بوتوماك بعد أن حلقت المروحية على ما يبدو في مسار الطائرة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء خلال هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن.وكانت الطائرة تقل 60 راكبًا و4 من أفراد الطاقم، وكان على متن المروحية 3 جنود.

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معرفة دور قائد المروحية التابعة للجيش الأمريكي من طراز بلاك هوك (إتش - 60) في حادث الاصطدام بطائرة ركاب قرب واشنطن أمس الأربعاء، وكذلك دور مراقبة الحركة الجوية.

وألقي باللوم على بايدن في خلطه للسياسة بالتعامل مع حادث التصادم.

لا ناجين في الحادث

أعلنت فرق الإنقاذ بواشنطن، أنه لا ناجين في حادثة اصطدام الطائرتين حتى الآن، بحسب ما أعلنته "العربية" في خبر عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، أشار الإعلام الأمريكي، إلى انتشال العديد من الجثث من نهر بوتومك في واشنطن، بعد حادثة الاصطدام بين طائرة نقل ومروحية عسكرية في أمريكا.