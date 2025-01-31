شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج النووى المصرى ينطلق بقوة: 13.9 مليار جنيه لاستكمال إنشاءات مفاعلات الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

يشهد البرنامج النووي المصري نشاطا غير مسبوقا لإنشاء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء بموقع الضبعة بقدرة إجمالية 4800 ميجا وات، وأخذت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على عاتقها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع النووي المصري.

وبتاريخ 2024/1/23، تم البدء في أعمال الصبة الخرسانية للوحدة الرابعة للمحطة النووية بالضبعة، وبذلك تدخل جميع الوحدات الأربعة مرحلة الإنشاءات.

ويجري حاليا استكمال تنفيذ أعمال البنية الأساسية للموقع والتي تشمل الطرق والمدن السكنية والمرافق كهرباء، مياه، صرف صحي، اتصالات، حسبما تفيد خطةالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري 2024/2025 التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري فأنه من المستهدف خلال العام الجاري 2024/2025 استكمال مشروع إقامة المحطة النووية الأولى بالضبعة ومنشآتها باستثمارات قدرها 13.9 مليار جنيه مساهمات من الخزانة العامة مقابل استثمارات بخطة عام .2024/23 قدرها 8.5 مليار جنيه