شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعي يصدر قرارا بتعيين الإعلامي عمرو الشناوي رئيسا للجنة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي قرارا بتعيين الإعلامي الكبير عمرو الشناوي، رئيسا للجنة الإعلام بحزب الوعي والمستشار الإعلامي لرئيس الحزب.

والجدير بالذكر أن الإعلامي عمرو الشناوي يعمل مذيع للأخبار ومقدم برامج سياسية، ومدير عام المذيعين بقطاع الأخبار ومدير عام للبرامج الإخبارية ورئيس قناة النيل للأخبار، ورئيس قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام.

كما شارك في برامج تطوير قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وهيئة الاذاعة البريطانية والتليفزيون الألماني والعديد من الكيانات الإعلامية العالمية ،

كما عمل علي تغطية الحرب على الارهاب في أفغانستان، والعديد من الأحداث العالمية، و تقديم برامج مختلفة و تغطية أهم الفعاليات التي أقيمت في مصر علي مدار أكثر من ثلاثين عام.