شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: نشر صورة للرئيس السيسي ورئيس إيران الراحل خبيثة وتحمل تهديدا مرفوضا والان مع تفاصيل الخبر

أستنكر النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ المصري، التلاعب الإعلامي المشبوه الذي تمارسه بعض الجهات، مؤكدًا أن ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" في صورة تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - الذى لقي مصرعه -، في مقال لا علاقة له بإيران، هو محاولة خبيثة تحمل طياتها تهديدًا مرفوض ضد الدولة المصرية وقيادتها القوية.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار: "مصر ليست بلدًا تهدد أو تخضع للابتزاز، وكل مصري هو عبد الفتاح السيسي؛ نحن 107 ملايين مقاتل، ومستعدون للتضحية بكل ما لدينا من أجل هذا الوطن، ومن يظن أنه يستطيع ليّ ذراع مصر أو التأثير على إرادتها فهو واهم ويعيش في درُب الخيال ".

وأكد خليل، في بيان صحفي، ان هذه المحاولات الإعلامية الرخيصة والمفضوحة التي اعتادت الكذب والتضليل وتسعى دائمًا لتقويض الثوابت الوطنية لمصر، خاصة بعد المواقف الواضحة والتصريحات الحاسمة للرئيس السيسي التي دحضت كل محاولات التصفية للقضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وشدد خليل على أن موقف مصر ثابت وقوي، ولن تفرط عبر تاريخها في ذرة رمال من أراضيها ولن تتراجع عن دعم الحقوق الفلسطينية مهما كانت الضغوط أو المؤامرات.



ووجه النائب عصام خليل رسالة واضحة : "نقول لكل من يحاول المساس بإرادة مصر، إن هذه الدولة محصنة بشعبها وجيشها وقيادتها، ولن تهتز أمام محاولات التلاعب الإعلامي أو التهديدات المغرضة؛ نحن جميعًا مقاتلون، ولن نسمح لأحد بفرض أجندته علينا، أو النيل من إرادتنا الوطنية".