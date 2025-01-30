شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي قمحة: كلمة الرئيس السيسي حملت صوت المصريين تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، حملت صوت شعب مصر، إذ تحدث الرئيس بلسان مصري أصيل، معبرا عما يجيش في نفوس المصريين من مشاعر وعقيدة، تجاه القضية الفلسطينية أو تجاه حدود الأمن القومي المصري.

أضاف قمحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أن الرئيس السيسي أوضح خلال كلمته أن مصر تبذل كل جهودها لتحقيق السلام، موضحا أن تلك الجهود التي يتم بذلها مع الأطراف والشركاء الإقليميين والدوليين، وجهود القاهرة مع الشريك القطري والأمريكي، سواء في الهدنة الأولى أو التوصل مؤخرا لوقف إطلاق النار.

وتابع ناجي قمحة: "الرئيس السيسي يعول كثيرا على العلاقات الجيدة التي تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط، والرئيس السيسي يؤكد أن الشعب الفلسطيني وقع عليه ظلم بين وقد آن الأوان لتأسيس دولة فلسطيني مقوماتها الأرض والشعب دون المساس بالأراضي الفلسطيني أو اقتطاع المزيد منها".