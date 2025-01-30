شكرا لقرائتكم خبر عن زكى القاضى: مصر تذكر العالم بأكمله مجددا بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن الدولة المصرية تؤكد وتذكر مجددا بداية من المصريين والإقليم والعالم كله بثوابتها الوطنية التي لا تتعلق بفرد أو نظام أو مرحلة ولكنها تتعلق باسم وقيمة جمهورية مصر العربية، متابعا: "نحن قولا واحدا نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونرفض أيضا أي فكرة لاحتلال قطاع غزة وندعم فكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة لها سيادة على أراضيها فى الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى قناة "اكسترا نيوز": "نذكر العالم مجددا بما يحب أن يسمعه نحن مع القضية الفلسطينية قولا واحدا ولا نشارك فى ظلم الشعب الفلسطيني والتهجير هو ظلم لشعب قطاع غزة.. ورأينا عودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى شمال قطاع غزة المدمر بشكل كامل من قبل الإحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه لا بديل أمام الشعب الفلسطيني للعودة والإقامة على أرضه المدمرة.

وشدد زكي القاضي على أن الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة هو حائط الصد الأول أمام مخططات التهجير، ونذكر العالم على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض التهجير والتأكيد على ضرورة حل الدولتين ودفع سبل السلام فى المنطقة، وهذا الحديث تذكره كل مؤسسات الدولة وتأكد عليه فى كافة المحافل.