شكرا لقرائتكم خبر عن عادل زيدان ردا على صورة جيروزاليم بوست: تلاعب إعلامي لا يخدم إلا أجندات إسرائيلية مشبوهة والان مع تفاصيل الخبر

استنكر المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، لصورة تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، واصفها بإنها محاولات تلاعب وتوظيف مريب للصور، يظهر نوايا خبيثة وتصرف غير مهني يحمل دلالات خطيرة.

وقال زيدان، فى تصريحات له، إن نشر مثل هذه الصور في مقال لم يتحدث من قريب أو بعيد عن أي أمور تخص إيران، تحمل فى طياتها أهداف خبيثة، والتى جاءت فى تناول لتصريحات الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الكيني الزائر وليام روتو، وإعلان رفض مصر لتهجير الفلسطينين، فهو يعد محاولة يائسة لخلق مشهد إعلامي يضلل الرأي العام، وتلاعب إعلامي لا يخدم إلا أجندات مشبوهة تتعمد إظهار مصر في مواقف لا تليق بها، مضيفا أن مثل هذه الموضوعات تصل برسائل تزيد إصرار وعزيمة على استكمال دعم ومساندة الأشقاء فى فلسطين.

وأكد زيدان، أن الدولة المصرية موقفها ثابت عبر التاريخ نحو القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني ورفض قضية التهجير، فحديث الرئيس السيسي كان واضحا ليجدد من خلاله جهود القيادة السياسية في دعم قضية العرب الأولى، مضيفا أن الدولة المصرية عبر تاريخها لا تقبل ضغوطا أو تهديدات خارجية وأمنها القومي خط أحمر لا يجوز المساس به.

وأضاف زيدان، أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية ودعما للرئيس فى كافة القرارات للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وندعو المجتمع الدولي للوقوف ضد تهجير الفلسطينين.