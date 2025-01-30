شكرا لقرائتكم خبر عن إرادة جيل: ألاعيب إعلام إسرائيل وابتزازهم لمصر يزيدنا تمسك بموقف الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، إن تلميحات الإعلام الإسرائيلى ضد مصر ورئيسها لا يمكن القبول بها وتضعهم تحت طائلة القانون الدولى والإنسانى، مطالبا بضرورة اتخاذ تحركات تفضح ممارسات إسرائيل وتهديداتها أمام العالم كله بحسب تعبيره.

وأضاف تيسير مطر لـ"الخليج 365": "يبدو أن الكيان الصهيونى المحتل فقد صوابه واتزانه أمام الموقف المصرى الرافض لتهجير الفلسطينيين، والمتمسك بالثوابت القومية والعربية، وهذه الحالة من فقدان الاتزان ظهرت فيما نشر بوسائل الإعلام الإسرائيلية والتهديدات والتلميحات غير المقبولة".

وأوضح مطر أن الشعب المصرى يساند القيادة السياسية ويعتبر أن تصريحات الرئيس السيسى تعبر عنه بشكل كامل ودقيق مضيفا: "لن تؤثر فينا ألاعيب الإعلام الإسرائيلى وأكاذيبه بل على العكس تماما كل هذا يدفعنا إلى مزيد من التمسك بموقفنا، ودعم الموقف الرسمي الذى يعبر عنه الرئيس السيسى في مواجهة هذه البلطجة الإسرائيلية".

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية قد نشرت تقريرا هاجمت خلاله الدولة المصرية بسبب موقفها الرافض لتهجير سكان قطاع غزة، واستخدمت مع التقرير صورة قديمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يصافح رئيس إيران الراحل إبراهيم رئيسي، والذي توفي نتيجة انفجار طائرته الخاصة، وترددت أنباء أن إسرائيل وراء ذلك الحادث، وهو ما اعتبره نشطاء بمثابة ابتزاز وتهديد غير مقبول للقيادة السياسية.