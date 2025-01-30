شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب: ابتزاز الإعلام الإسرائيلى بصورة قديمة للرئيس السيسى "مرفوض" ومصر لن تخضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب محمد عزت القاضى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ابتزاز الإعلام الاسرائيلى ومحاولاته المستمرة لنشر رسائل مضللة.

ورفض القاضى، بشدة المحاولات الإعلامية الإسرائيلية الرامية إلى المساس بموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية عبر استغلال صورة قديمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال المبتذلة تدل على غباء الإعلام الإسرائيلى.

وأشاد القاضى بكلمة الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكينى، مؤكدا أنها حملت رسائل طمأنة للشعب المصرى ورفضت التهجير وأظهرت موقف مصر الراسخ إزاء القضية الفلسطينية.

وأكد القاضى، أن القيادة المصرية حرصت علي إيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الامم المتحدة ومن الدول الاعضاء بها وكذلك من المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة في السياسية الدولية ، وياتي هذا الحرص عن اقتناع تام بان تحقيق هذه الخطوة هامة جدا لتحقيق سلام عادل وشامل.

وأضاف النائب محمد عزت القاضي، لقد دعمت مصر القضية الفلسطينية سواء كان بالدعم المباشر أو غير مباشر ولا تزال مصر تدعم فلسطين قضية وشعباً إلى أن تحصل فلسطين على استقلالها.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية قد نشرت تقريرا هاجمت خلاله الدولة المصرية بسبب موقفها الرافض لتهجير سكان قطاع غزة، واستخدمت مع التقرير صورة قديمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يصافح رئيس إيران الراحل إبراهيم رئيسي، والذي توفي نتيجة انفجار طائرته الخاصة، وترددت أنباء أن إسرائيل وراء ذلك الحادث، وهو ما اعتبره نشطاء بمثابة ابتزاز وتهديد غير مقبول للقيادة السياسية.