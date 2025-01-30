شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: ابتزاز الإعلام الإسرائيلى للرئيس السيسى مرفوض.. وموقفه مدعوم بتأييد شعبى والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن محاولات الابتزاز التي يمارسها الإعلام الإسرائيلي تجاه مصر ورئيسها مرفوضة تمامًا، مشددًا على أن الإشارات الاستفزازية والتهديدات غير المقبولة التي يوجهها الإعلام الإسرائيلى تمثل تجاوزًا سافرًا يعكس سياسة ممنهجة للضغط على مصر في ملف تهجير الفلسطينيين.

وأضاف الشهابي، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء يحظى بتأييد شعبي واسع داخل مصر، حيث يعتبر المصريون هذا الملف مسألة أمن قومي لا يمكن المساومة عليها.



وأشار إلى أن مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية، وترفض أي مخطط لتغيير التركيبة السكانية في غزة أو تصفية القضية من خلال التهجير القسري، مؤكدًا أن هذه المواقف الثابتة تعبر عن إرادة الدولة المصرية وشعبها.



وشدد الشهابي على أن الإعلام الإسرائيلي يسعى إلى التشكيك في الموقف المصري والتأثير عليه، لكن القاهرة تقف بحزم ضد أي محاولات لفرض أمر واقع جديد يهدد استقرار المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التصدي لأي تحركات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا تحت أي ذرائع.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية قد نشرت تقريرا هاجمت خلاله الدولة المصرية بسبب موقفها الرافض لتهجير سكان قطاع غزة، واستخدمت مع التقرير صورة قديمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يصافح رئيس إيران الراحل إبراهيم رئيسي، والذي توفي نتيجة انفجار طائرته الخاصة، وترددت أنباء أن إسرائيل وراء ذلك الحادث، وهو ما اعتبره نشطاء بمثابة ابتزاز وتهديد غير مقبول للقيادة السياسية.