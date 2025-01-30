شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مفوضية اللاجئين يدعو إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

عودة السوريين

الدمام - شريف احمد - دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، المجتمع الدولي إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا لتسهيل عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.وقال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة لدى عودته من سوريا ولبنان وقبل التوجه إلى الأردن: "ارفعوا العقوبات، وشجعوا إعادة الإعمار، يجب أن نفعل ذلك الآن، في بداية المرحلة الانتقالية، نحن نضيع الوقت".وفي المجمل، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عاد 800 ألف مهجّر سوري إلى ديارهم، بينهم 600 ألف نازح، وقال غراندي: "يتحرك اللاجئون بشكل أسرع من السياسة، إنها بداية جيدة".وبالنسبة لأولئك الذين يترددون بسبب عدم وضوح الصورة في سوريا، قال إن تركيا تسمح للاجئين بالقيام "بثلاث رحلات ذهابا وإيابا" إلى سوريا قبل اتخاذ قرارهم.وأشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى أنه "لن يرغم أحدا على العودة" متوقعا المزيد من الرحلات خلال الأعياد الدينية والعطلات المدرسية وعندما يكون الطقس أقل برودة.وأوضح أنه "من المستحسن أيضا أن تتم العودة تدريجيا لأن سوريا ليست مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من العائدين".